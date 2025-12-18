大阪・関西万博で交流のあった、中東・ヨルダンの文化を紹介する企画展が、板野町のあすたむらんど徳島で開かれています。大阪・関西万博では、上板町の高志小学校が藍染めなどを通じて、ヨルダンと交流しました。県は、この交流をきっかけにヨルダンとの親交を深め、万博のヨルダン館から譲り受けた展示物の一部を現在、板野町のあすたむらんど徳島で展示し、ヨルダンの文化を紹介する企画展を開いています。（記者）「こちらには