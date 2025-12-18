12月14日までの1週間に県内で確認されたインフルエンザの感染者数は、前の週の約1.5倍と感染が拡大していて、県内ではインフルエンザ警報が継続中です。県によりますと、12月14日までの1週間に、県指定33の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は、前の週より629人多い1736人、1医療機関当たりの平均は52.61人と、前の週の約1.5倍に増えました。県内のインフルエンザ警報は継続中です。幅広い年代から感染の報告があり、な