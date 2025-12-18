JR大分駅で視覚障害のある子どもたちにホームの点字ブロックや、バリアフリー設備について知ってもらう体験会が開かれました。 【写真を見る】JR大分駅で視覚障害児の安全体験会ホームの歩き方や「SOSボタン」確認 この体験会は視覚障害のある人に安全に鉄道を利用してもらおうと、JR九州大分支社が開催し、県立盲学校の小学部の児童5人が参加しました。 子どもたちはホームでは点字ブロックの内側を