茨城県阿見町で長女＝当時（29）＝の遺体を約20年間、自宅の押し入れや冷凍庫に隠して遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われた無職森恵子被告（76）に、水戸地裁土浦支部は18日、拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年）の判決を言い渡した。公判では、約20年前に長女が夫に殺害されたことが明らかになった。朝倉静香裁判官は判決理由で、遺体を押し入れに隠し、腐敗すると冷凍庫に移したと指摘。長女に家庭内暴力などの問題