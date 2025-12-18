ヤンキースからＦＡになったコディ・ベリンジャー外野手（３０）の交渉が大詰めを迎えてきた。レッズ、ナショナルズでＧＭを務めたＭＬＢアナリストのジム・ボウデン氏は１７日（日本時間１８日）、自身のＸに「コディ・ベリンジャーの市場は活発で、予想通り大きな市場と契約し、競争相手となるチームと契約する可能性が高い。ヤンキース、メッツ、そしてドジャース、この順番が彼にとって最も有力な着陸地点だ」と投稿した。