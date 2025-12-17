2025年ドラフトで2選手がプロ入り東都大学野球リーグ1部の亜大が、令和8年度の入部予定者27人を発表した。NPB選手の兄弟や、強豪校からも有望選手が名を連ねた。選手では24人が入部。投手ではオリックス・吉田輝星投手の弟で、甲子園にも出場した金足農の吉田大輝、元中日・朝倉健太氏を父にもつ東邦・朝倉大空、帝京の岩本勝磨らが進学する。昨秋の明治神宮大会優勝、今春センバツで優勝を果たした横浜からは正捕手を務めた