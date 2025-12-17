EU（ヨーロッパ連合）の執行機関であるヨーロッパ委員会は16日、エンジン車の新車販売を2035年から原則禁止する政策を撤回すると発表しました。EUは自動車メーカーに対し、35年までに走行中の二酸化炭素排出量を、21年と比べて100％削減するよう義務付けてきましたが、これを90％に引き下げます。製造過程での条件を満たせば、エンジン車やハイブリッド車の販売を認めるとしています。今回の発表に際しヨーロッパ委員会は、「EUの