14日の香港C（シャティン芝2000メートル）で2着だったベラジオオペラ（牡5＝上村、父ロードカナロア）が引退し、社台スタリオンステーション（北海道安平町）で種牡馬入りすることが決まった。16日、上村師が発表。香港から帰国し、JRA競馬学校（千葉県白井市）での検疫が終了後、社台スタリオンステーションに向かう。22年秋にデビューし、今年の大阪杯で連覇を達成。通算14戦6勝、うち重賞は23年スプリングS、チャレンジCを