「同級生が警察官を55歳で早期退職したら、退職金がかなり多かったらしい」。そんな話を耳にすると、「公務員の退職金って実際どれくらいなの？ 」と気になる人も多いはずです。 警察官は地方公務員の一種ですが、特殊な勤務形態や危険を伴う業務を行うことから、退職金が民間企業より高いイメージを持たれがちです。では実際のところ、どれほどの金額になるのでしょうか。 警察官の退職金はどれくらい？ 総