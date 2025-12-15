元オリックス吉田が社会人マルハンでプレー元オリックスの吉田一将投手が15日、自身のインスタグラムを更新。来季から社会人野球のマルハン北日本カンパニー野球部（マルハンGIVERS）でプレーすることを発表した。「もう一度、都市対抗の舞台・東京ドームに立ちたいという思いが、心の奥に残り続けていました」と明かした。吉田は青森山田高から日大、JR東日本を経て2013年ドラフト1位でオリックスに入団。2016年には54試合に