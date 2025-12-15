向こう一週間、九州から関東、北陸にかけては極端に強い寒気は流れ込まず、暖かい空気に覆われやすくなりそうです。このため、週末は場所によっては10月並みの暖かさになるでしょう。東北や北海道も、19日(金)以降は寒気が抜け、日中の気温は平年を上回りそうです。気温の上昇に伴う融雪害に注意が必要です。季節外れの暖かさの日も北日本は気温の変動大きい九州から関東、北陸にかけては、明日16日は冬らしい寒さのところが多い