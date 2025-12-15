日清食品株式会社は、「カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」の発売を記念し、12月18日（木）20：00より、CANDY TUNEが出演するTikTok Shop ライブをカップヌードル公式TikTokアカウントにて実施する。北海道産の粉乳を使用し、甘みとコク深さのあるクリーミーで濃厚な味わいの「カップヌードル冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」の発売に伴い、今回の生配信では“CANDY TUNEの推しーフード”と題して、メンバーそ