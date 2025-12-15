年金支給日の15日、高齢者が狙われやすい特殊詐欺の被害を防ごうと、別府警察署の警察官らが金融機関の来店客に注意を呼びかけました。 【写真を見る】年金支給日に特殊詐欺被害防止を呼びかけ警察「心当たりのない連絡は疑って」大分 この活動は、公的年金支給日にあわせて高齢者が多くの現金を引き出すことから、別府警察署が実施したものです。 15日は大分みらい信用金庫本店で、警察官が近年増加している詐欺の手口を紹