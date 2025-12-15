2024年にイギリスのサウサンプトン大学の研究からスピンアウトして設立されたスタートアップ・SPhotonixが、溶融石英ガラスを用いた「5次元メモリクリスタル」技術をデータセンターに投入する準備を進めています。この5次元メモリクリスタルは、5インチ(約12.7cm)のガラスディスク1枚に最大360TBのデータを保存可能で、その寿命は138億年に達すると見積もられており、190℃の高温環境下でもデータが保持されます。5D glass storage