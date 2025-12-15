まだまだ先と考える人も、そろそろ…という人も、一度は想像した事があると思われる、「結婚」の二文字。「このまま彼と結婚したとして、大丈夫…？」と、恋人との将来を考える時、女性が彼氏に対して不安を感じるのは、どんな時なのでしょうか。オトメスゴレンの女性読者に聞いてみました。【１】嘘をつかれるなど、今後の彼を信じられなくなりそうなとき「謝られても次があるかもと疑ってしまう」（２０代女性）と、浮気や嘘が発