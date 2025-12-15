新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月20日(土)20:00より「ABEMA PPV」にて2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬のワンマンライブ『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 日本武道館』を独占配信する。また、本配信の視聴チケットは12月13日(土)20:00より販売を開始した。８月22日(金)、23日(土)に日本武道館で開催された本公演は「莉犬」にとって約６年ぶりとなった特別なワンマンライブ。“物語を届けるライブ”としてミ