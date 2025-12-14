新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」の総合エンタメ番組『LOCK ON FLEEK』初のリアルイベント『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』を2026年１月22日（木）18時より全編無料独占生放送するほか、「ABEMA PPV」にて本編のアーカイブ配信やマルチアングルカメラを楽しめるPPV限定配信も実施する。 『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』は、パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される「に