レスリング女子オリンピックで連覇の金城(旧姓・川井)梨紗子さんが12日、第2子が誕生したことを発表しました。今年10月に現役引退を発表した金城さんは、この日自身のInstagramを更新。赤ちゃんの足の写真とともに、「第二子となる男の子を出産しました。これからは妻として、2児の母として、コーチとして益々パワフルになりたいと思っております」とコメントしました。2016年リオデジャネイロオリンピックの女子63キロ級、21年東