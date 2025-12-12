アイドルグループ「may in film」（メイインフィルム）の湊いおりさんが、Xで、ラーメンを週6日食べても太らない秘けつを明かしている。私の場合はこれ（ダイエット法）を続けて湊さんはラーメン好きを公言し、食べたラーメンの写真と感想を、Xで頻繁に投稿している。2025年12月10日には、Xで「週6麺のアイドル、まぁまぁな速度で毎日走っていて絶対に太らないという強い意志あり」と投稿。ランニングマシンで走る動画を公開した。