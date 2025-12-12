ドキュメンタリー映画「中華ウスイロイルカ」が12月12日、中国全国で公開されました。 中華ウスイロイルカは国家一級保護動物で、「海のジャイアントパンダ」とも呼ばれます。中国語名は「中華白海豚」で、種名に「中華」を含む唯一の海洋哺乳類です。中華ウスイロイルカは種として6000万年前にまでさかのぼることができる、浅海域の真の「原住民」です。また、中国南東部の沿海海域では漁民に媽祖魚（媽祖とは中国南東沖の海を守