お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が10日、オフィシャルブログを更新。朝食で作った“驚きの目玉焼き”や夕食のすき焼き準備中に妻でタレントの安めぐみの“割下を買い忘れる”ハプニングを明かし、機転を利かせて乗り切ったエピソードをユーモアたっぷりに報告した。 この日、『目玉過ぎる目玉焼き！』と題してブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんの朝食として焼いた目玉焼きの写真を公開。黄身が大きく盛り上がった“