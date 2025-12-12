カージナルスのオブライエンがWBC韓国代表に意欲カージナルスのライリー・オブライエン投手が、来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場することに意欲を示した。韓国放送局SBSが11日に伝えた。オブライエンは米シアトル生まれの30歳。2017年ドラフト8巡目（全体229位）でレイズ入りし、2021年にレッズでメジャーデビューした。2022年はマリナーズでプレーし、2023年11月にカージナ