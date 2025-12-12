12月に入って冷え込みが厳しくなり、体調を崩しやすい時期となりました。体調不良の際に市販の風邪薬を服用したり、医療機関を受診し、処方薬をもらったりする人は多いと思います。【要注意】副作用のリスク増…これが薬と一緒に摂取してはいけない食べ物＆飲み物です！ところで、薬には「食前」「食後」など、それぞれ飲むタイミングが指示されています。ただ、飲もうと思っていても、つい飲み忘れてしまうことがあります。も