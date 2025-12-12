12月に入って冷え込みが厳しくなり、体調を崩しやすい時期となりました。体調不良の際に市販の風邪薬を服用したり、医療機関を受診し、処方薬をもらったりする人は多いと思います。

【要注意】副作用のリスク増…これが薬と一緒に摂取してはいけない食べ物＆飲み物です！

ところで、薬には「食前」「食後」など、それぞれ飲むタイミングが指示されています。ただ、飲もうと思っていても、つい飲み忘れてしまうことがあります。もし食前に飲むよう指示された薬を飲み忘れ、食事をした場合、その薬は食後に飲んでも問題はないのでしょうか。薬によって飲むタイミングが異なる理由や、薬を飲み忘れたときの対処法などについて、薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。

食前に飲むよう指示された薬を食後に飲むと危険なケースも

Q.処方薬の場合、主に食前に飲むよう指示されるケースと食後に飲むよう指示されるケースがあります。薬によって飲むタイミングが異なるのはなぜなのでしょうか。理由について、教えてください。

真部さん「薬が吸収される効果や、副作用のリスクから、飲むタイミングが異なります。食前の場合は、『食事の約30分前に飲みましょう』という薬です。例えば胃薬などで、ちょっと後でもたれる人は、食べ物が入っていない食前に飲みます。食欲をあえて増進させる健胃薬なども、食前に飲む場合があります。

食後の場合は、『食後30分以内に飲みましょう』という薬です。胃への刺激が強いので食べ物と一緒にした方が安全と考えられており、鎮痛剤などが該当します。食べ物と一緒の方が吸収されやすい薬もあります。

食間の薬もあります。食後2時間くらいで、食事と食事の間で何も食べていない空腹時ということになります。このタイミングで効果を発揮しやすい薬があるのです。

そのほかにも、食後5分以内に飲む『食直後』の薬は、食べ物の成分と混ざることで体内に吸収されやすくなるといわれています」

Q.食前に飲むよう指示された薬を飲み忘れて食事をしたとします。この場合、どのように対処すればよいのでしょうか。食後に飲んでもよいのでしょうか。対処法について、教えてください。

真部さん「原則として、食前に飲むよう指定された薬には、対処が異なるケースがあります。

食前に服用を指定された薬の場合、『飲み忘れたから大きな害が出る』というよりも、『食後に飲んでしまうと、食事の影響で効果が弱まる』あるいは『食事の影響で効果が強く出過ぎてしまう』可能性があるからです。薬の種類によっては注意が必要なので、判断に迷ったらぜひ薬剤師に確認してください。

例えば、骨粗しょう症の薬であれば、起床後、何も飲んたり食べたりしていない状態で飲み、服用後30分間は横にならないよう指示されるものがあります。食後に飲むと、薬の吸収が悪くなるからです。

また、一部の糖尿病の薬の場合、食後に飲んでしまうと低血糖を引き起こし、大変危険な状態になることもあるため、あえて食直前を指定されます。

これらの事例もあり、指示されたタイミングで必ず服用することが、一番の対処法と言えます。

その一方で、食後に服用しても大丈夫な薬もあります。これについては、薬を受け取るタイミングで『飲み忘れたらどうしたらよいですか？』と確認するのがよいですね。聞けば必ず対処法を教えてくれると思います。血圧の薬でいえば、朝に血圧の薬を飲み忘れた場合、気付いたときに飲むよういわれるケースも多いです。ただ、次の服用の時間が近い場合はスキップしてください。朝、昼それぞれの分を一気に飲むような形になると血中濃度が上がり過ぎてしまうからです。

また、粉薬の中でも、赤ちゃんに出される処方薬は食前のものが多いですね。赤ちゃんは母乳やミルクを飲んでおなかがいっぱいになると、薬を飲んでくれません。そのため、あえて食前で薬を飲んでもらうケースが多くなるんです。これも、薬をもらうタイミングで確認する癖をつけるとよいと思います。飲み忘れてしまう人は結構多くいらっしゃいますし、それでも飲んだ方がよいもの、飛ばしてはいけないものもあるので、必ず確認してください」

Q.では、食前に飲むよう指示された薬を飲み忘れるケースは多いのでしょうか。食前に飲むよう指示された薬を飲み忘れないためのコツはありますか。

真部さん「毎食前の薬を出されていても、『食べてしまった』という人は多いです。飲み忘れないためのコツとして、『キッチンや食卓にも薬を置いておく』『スマホでアラームを設定する』といったものがあります。アラームは会話の途中でも知らせてくれるので、嫌でも気付きますよね。絶対飲まなきゃいけない薬もあるので、最適だと思います。

あとは、食事を準備する前に薬を出しておく癖をつけるとか、薬をピルケースに入れて常に置いておくとか、そうした形を取るのもコツですね」

薬の効果が発揮されるように、あるいはリスクを回避するようにするために、薬によって服用のタイミングが異なることがよく分かりました。薬を飲み忘れた場合の対処法について、薬剤師や医師に相談してみてはいかがでしょうか。