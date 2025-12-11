神奈川県綾瀬市の工場で火事があり、現在も延焼中です。きょう正午ごろ、綾瀬市本蓼川で「工場が燃えている」と119番通報がありました。警察などによりますと、工場から出火していて、消防はポンプ車など12台が出動し消火活動に当たっていますが、敷地内の他の建物にも燃え移り、現在も延焼中です。従業員は全員避難していて無事だということです。また、けが人も今のところ確認されていません。現場は小田急江ノ島線の高座渋谷駅