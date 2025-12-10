メッツからFAとなっていたディアスがドジャースに移籍…ファン「レガシーを台無しに」メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手がドジャースと契約合意に達したと、9日（日本時間10日）に複数の米メディアが報じている。3年連続での世界一を狙うドジャースに、球界屈指のクローザーが加わることになった。「ESPN」のジェフ・パッサン記者によると3年6900万ドル（約107億円）の契約とされており、救援投手としては年平均