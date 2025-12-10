新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、12月5日（金）夜９時〜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#69を生放送。今回はゲストにSuupeas・武田雛歩を迎え、武田の推しアニメ遍歴に迫ったほか、たくみ靖明＆熊谷健太郎のスペシャル対談・後編をお届けした。 番組が２人のアニメ関係者をカップリングし、食事をしながらトークを繰り広げる人気企画「カプカプトーク」の後編では