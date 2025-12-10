【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は、９日公開の米政治専門紙ポリティコのインタビューで、ロシアの侵略を受けるウクライナに対し大統領選の実施を強く求めた。「彼らは選挙を行わないために戦争を利用している」と述べ、ウォロディミル・ゼレンスキー政権を批判した。ゼレンスキー大統領の任期は昨年５月に切れたが、戒厳令下のため大統領選を延期している。これに関し、トランプ氏は「もはや民主主義ではないと