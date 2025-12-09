広島戦力外→明治安田の岡田明丈がJWL参戦中広島を昨季限りで戦力外となり、社会人野球の明治安田でプレーする岡田明丈投手が、沖縄県内で行われている「ジャパンウィンターリーグ（JWL）2025」に参戦している。満塁の場面を切れ味鋭い変化球で脱出し、ファンが「もしやあのカープにいた岡ちゃん？」「頑張って投げているね。カープの元ドラ1ですから」などと喜んでいる。岡田は「オリオンズ」の一員として、8日のレキオス戦に