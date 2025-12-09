健大高崎の下重賢慎投手や京都国際の西村一毅投手ら東都大学野球連盟に加盟している中大野球部は、2026年度のスポーツ推薦入学生13人を発表した。高校日本代表でU−18W杯に出場した健大高崎の下重賢慎投手ら“逸材”たちが揃った。投手はほかにも京都国際の左腕・西村一毅ら計5人。投手・外野手として関東第一の“二刀流”サウスポー・坂本慎太郎の名前もあった。内野手では宮本楽久と吉野颯真の“大阪桐蔭コンビ”も加わる。1