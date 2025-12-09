順当に勝ち進めば日本と準々決勝で激突の可能性も世界一奪還へ並々ならぬ本気度が見える。来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、ドミニカ共和国代表が驚愕のバックアップ体制を敷くことが明らかになった。母国での親善試合開催のため、政府が50万ドル（約7800万円）を投入。侍ジャパンと準々決勝で激突する可能性がある強豪に、ファンも騒然としている。MLB選手会のトニー・クラーク専務