宮崎サンシャインズが発表独立リーグ・九州アジアリーグの宮崎サンシャインズは9日、球団ホームページにて、中日から戦力外通告を受けていた菊田翔友（とわ）投手の入団を発表した。22歳右腕は「NPB復帰を掴み取るために全てを懸けて挑戦します」と意気込みを語った。享栄高から四国アイランドリーグ愛媛を経て2023年育成ドラフト2位で中日に入団した。1年目は2軍の6試合で0勝1敗、6回1/3を投げて防御率2.84。2年目の今季は同