ウインターミーティングの会場で取材に応じたエンゼルスのペリー・ミナシアンGMは8日（日本時間9日）、フロリダ州オーランドで行われているウインターミーティングの会場で取材に応じ、オフの三塁手補強の可能性を示唆した。2025年オフのFA市場では、三塁手ではアレックス・ブレグマン、エウヘニオ・スアレスや、日本からの移籍を目指す岡本和真、村上宗隆がいる。ミナシアンGMは「特定の個人については話はできない」としなが