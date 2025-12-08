東北ゴールデンエンジェルスの2026メンバーが決定新たなメンバーで杜の都で躍動する選手にエールを届ける。楽天の公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」は6日、2026メンバーの25人が決まったと発表。発表されたメンバーに「みんな美人だし綺麗で可愛い」「めちゃくちゃ楽しみです」とファンの期待も高まっている。今季も活動した継続メンバー16人を含む25人が来季メンバーに決定。新しく加入する9人のうち、4人は東