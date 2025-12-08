東北ゴールデンエンジェルスの2026メンバーが決定

新たなメンバーで杜の都で躍動する選手にエールを届ける。楽天の公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」は6日、2026メンバーの25人が決まったと発表。発表されたメンバーに「みんな美人だし綺麗で可愛い」「めちゃくちゃ楽しみです」とファンの期待も高まっている。

今季も活動した継続メンバー16人を含む25人が来季メンバーに決定。新しく加入する9人のうち、4人は東北地方出身者（宮城県2人、岩手県2人）となった。公式インスタグラムでは25人の集合写真を公開。「2026シーズンもファンの皆さまとともに、楽天イーグルスを、そして東北を熱く盛り上げてまいります」と、来季への熱い思いも記した。

宮城県出身で来季が6期目となるHARUKAは「一番在籍が長くなるので、これまで先輩方がつないでくださった東北ゴールデンエンジェルスをもっと成長できるようにしていきたいです」と意欲。岩手県出身で新加入のHARUHIは「幼いころから新体操をしていて、将来は踊る仕事に付きたいと夢見ていました。ずっと憧れてきた東北ゴールデンエンジェルスのメンバーになれたからには、東北全域を盛り上げられるような存在になりたいと思います」と決意を届けた。

新体制にファンもSNSで反応。「みんな可愛い」「推しが見つかった」「来シーズンもチアダンスを楽しみにしてます」「岩手県出身新メンバー2人を応援します」「エンジェルスは最高」「来年も楽しみしかない！」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）