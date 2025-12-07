【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜F・マリノス（12月6日／メルカリスタジアム）【映像】膝が芝生にめりこむ→一回転大転倒鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが、優勝がかかる大一番で待望の先制点をマーク。その際に見せたセレブレーションがファンたちを爆笑させている。鹿島は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で横浜F・マリノスをホームに迎えた。勝利すれば優勝が決まる大一番で、レオ・セアラは1トップの位