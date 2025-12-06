公立小学校の事務職員の男が、千葉・船橋市の駅の男子トイレで男性を盗撮した疑いで逮捕された。船橋市立塚田小学校の事務職員・手塚陽仁容疑者（21）は4日夕方、船橋市の東葉高速鉄道飯山満駅の男子トイレで、男性（40代）が利用していた個室に扉の上からスマートフォンを差し入れ2回にわたり動画を撮影した疑いが持たれている。男性は盗撮されていることに気が付き、逃走した手塚容疑者を呼び止め、自ら110番通報し逮捕に至った