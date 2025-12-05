徳島市議会で12月5日、徳島市の第三セクターでアミコビルを管理運営する「徳島都市開発」について議論が交わされ、市は改めて支援をしていく考えを示しました。徳島市議会12月定例会は、5日から代表質問が始まりました。共産党市議団の加戸真実子議員は、経営状況が厳しいアミコビルを管理運営する徳島都市開発について、今後の支援や旧経営陣に対する責任について質しました。これに対し市は。（徳島市企画政策部・金丸武史