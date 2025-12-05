新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月２日（火）夜11時より都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON２』#７を放送した。 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケにこの世にあるかどうかわからない真偽不明の噂