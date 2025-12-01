俳優・アーティストののんが１日までにオフィシャルブログを更新。ファッション誌『SPUR』の撮影現場でのオフショットを多数公開。クラシックな空間で多彩なスタイリングを着こなす姿にファンから称賛の声が寄せられている。 『SPUR』は1989年創刊の日本発ファッション・モード誌で、最新のハイファッションやビューティ、カルチャー、ライフスタイルを発信する20代後半〜30代のファッション感度の高い女性に向けた月刊誌。 のん