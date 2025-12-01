女子野球選手でＴｉｋＴｏｋで人気の松本里乃が、１１月２４日放送のＴＢＳ番組「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」に出演。地上波未公開として更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場した。“まつりの”として注目され、ＴｉｋＴｏｋのフォロワー数は１２０万人。登場すると、「高校野球女子選抜選手として、イチロー選手をセカンドゴロに打ち取ったことがあります」と紹介され、スイングの動きも披露した。だが、スタート直後の「プリ