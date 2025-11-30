【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 − 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO）【映像】エスコン熱狂！ 中田翔、“確信歩き”豪快ホームラン今シーズン限りで現役を引退した中田翔内野手が、エスコンフィールドHOKKAIDOで特大のアーチを放った。打った瞬間の完璧な一打にファンたちが歓喜している。今年も開催された日韓ドリームプレーヤ