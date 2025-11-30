「おときさん」こと、歌手の加藤登紀子（81）が30日、TBS系報道番組「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。高市早苗首相の台湾有事を巡り「存立危機事態になり得る」と答弁し、日中関係が緊張状態にあることに関して、発言の撤回を要求した。加藤は「高市さんに言いたいですね。（立民）野田（佳彦）さんは事実上、発言を撤回したと受け取ると言ったけど、そういうふうには聞こえてないわけで、高市さんにもう一度あらため