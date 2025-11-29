サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、セキュリティ性が高い超微細カットのマイクロカットシュレッダー「400-PSD072BK」と最大13枚同時細断のハイパワー仕様のクロスカットシュレッダー「400-PSD073BK」を発売した。A3用紙対応の広い投入口を備え、大判の図面や帳票類もスムーズに処理可能。【400-PSD072BK（マイクロカット）】は 最大9枚、【400-PSD073BK（クロスカット）】は最大13枚まで同