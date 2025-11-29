タレントの安めぐみが26日、オフィシャルブログを更新。家族で参加した“毎年恒例のお餅つき”の様子や母としての想いをつづり、反響を呼んでいる。 この日、安は『お知らせと。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは遅い時間に失礼します」とあいさつしつつ、「27日（木）夜10時〜 『見取り図の間取り図ミステリー』に出演しております」と出演番組を告知。楽屋前で微笑む自身の写真も添え、番組への出演を