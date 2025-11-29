安めぐみ、10歳長女＆１歳次女との餅つきショット公開
タレントの安めぐみが26日、オフィシャルブログを更新。家族で参加した“毎年恒例のお餅つき”の様子や母としての想いをつづり、反響を呼んでいる。
この日、安は『お知らせと。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは 遅い時間に失礼します」とあいさつしつつ、「27日（木）夜10時〜 『見取り図の間取り図ミステリー』に出演しております」と出演番組を告知。楽屋前で微笑む自身の写真も添え、番組への出演をファンに報告した。
続けて「先日、毎年行っているお餅つきに今年も行きました」とつづり、杵を持って力強くもちをつく10歳の長女・詩歌ちゃんの姿や抱っこした１歳の次女・萌歌（もか）ちゃん と一緒にお餅つきに挑戦する自身の写真を公開。「なるべく次女にも、色々な行事に触れさせてあげたいなと思うこの頃です」とコメントし、伝統行事を通して子どもたちの成長を見守る母としての思いをにじませた。
最後は「皆さん今日も１日、心も身体もお疲れ様でしたー！」とファンへ向けた温かなメッセージで締めくくった。
親子で楽しむお餅つきショットにファンからは「お餅つき楽しそう」「一人でしっかり頑張る詩歌ちゃんもかっこいい！！」「一生懸命小さな手で杵を持つ 萌歌ちゃん可愛い！」「毎年恒例の行事素敵ですね！！」「いろんな行事に触れてたくさん良い思い出を作ってあげたいですよね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
