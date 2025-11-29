北欧フィンランドの「サンタクロース財団」公認のサンタクロースが２８日、成田空港に到着した。手を振りながらタラップを下り、「日本の子供たちに会えるのが楽しみ。メリークリスマス」とメッセージを送った。旅客ターミナルでは子供たちと写真撮影に応じるなどした。千葉県八千代市の小学１年の女児（７）は「本物のサンタに会えてうれしい。『元気でいてください』と書いた手紙を渡した」と笑顔で話した。サンタは１２月