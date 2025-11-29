義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 干渉されるのが不快。義姉の出しゃばりにもううんざり！ @ママリ 義姉について、うちの子供に執着していて不快です。私の心が狭いのでしょうか。義母はうちの子供の話を義姉にし、義姉は独身で子供