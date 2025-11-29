ハイアット セントリック 銀座 東京は、「あまりん ストロベリー アフタヌーンティー」を12月1日から2026年2月15日まで提供する。埼玉県産ブランド苺のあまりんをはじめとする多様な苺を主役にした。スイーツはあまりんのショートケーキ、雪の結晶型のチュイルを添えた苺タルト、本物の果実のような形の苺ムース、苺パンナコッタ、苺シュークリーム、苺とラズベリー寒天とミニモンブラン、スタンダード限定のあまりんのパブロバ、