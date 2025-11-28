G2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬SG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ï28Æü¡¢4Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£29Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇîÂ¿¤ò°¦¤·¡¢¡ÈÇîÂ¿¤ÎSG¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡É¤Î»×¤¤¤ÇÇ¯Æ¬¤«¤é¤³¤³¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤Æ¤­¤¿µÜÃÏ¸µµ±¡Ê39¡áº´²ì¡Ë¡£6¹æÄú¤Ç¥Á¥ë¥È1.5ÅÙ¤ÇÄ©¤ó¤À4ÆüÌÜ4R¤Ï5Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½àÍ¥¾¡ÀïÆþ¤ê¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿